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Депутаты на карантин не уходят: весенняя сессия Палаты представителей не перенесена

01.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские депутаты намерены ратифицировать договор соглашения между Беларусью и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, сообщили в пресс- службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

2 апреля состоится открытие второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

В перечень вопросов для рассмотрения на заседании парламента включено 8 вопросов.

"Законодатели намерены ратифицировать два договора "О соглашении между Беларусью и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз" и "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - сказали в нижней палате белорусского парламента.

Кроме этого, в первом чтении планируется рассмотреть проект закона "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь" и о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в частности по вопросам формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.
 
 
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Белорусские депутаты намерены ратифицировать договор соглашения между Беларусью и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, сообщили в пресс-...
 
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