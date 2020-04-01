Депутаты на карантин не уходят: весенняя сессия Палаты представителей не перенесена

2 апреля состоится открытие второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.





В перечень вопросов для рассмотрения на заседании парламента включено 8 вопросов.





"Законодатели намерены ратифицировать два договора "О соглашении между Беларусью и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз" и "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - сказали в нижней палате белорусского парламента.





Кроме этого, в первом чтении планируется рассмотреть проект закона "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь" и о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в частности по вопросам формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.



