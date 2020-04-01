Источник материала: ОНТ

В центре внимания хоккейных болельщиков – финальная серия в Кубке Президента. За трофей поборются минская «Юность» и солигорский «Шахтёр».

После того, как соперники по разу одержали победы в Минске, серия переехала в Солигорск. Хозяева открыли счет в первом периоде – сделал это Роман Достанко. Гости отыгрались во второй двадцатиминутке – в большинстве отличился Михаил Стефанович. Основное время матча так и не выявило победителя. В овертайме удача улыбнулась минчанам. Главным героем встречи стал Стефанович, оформивший дубль. 2:1 – победа «Юности», которая с таким же счетом лидирует в серии. Сегодня команды проведут четвёртый матч. Начало поединка в 19.30.

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