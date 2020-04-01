ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Финальная серия в Кубке Президента: за трофей поборются минская «Юность» и солигорский «Шахтёр»

01.04.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Финальная серия в Кубке Президента: за трофей поборются минская «Юность» и солигорский «Шахтёр»

В центре внимания хоккейных болельщиков – финальная серия в Кубке Президента. За трофей поборются минская «Юность» и солигорский «Шахтёр».

После того, как соперники по разу одержали победы в Минске, серия переехала в Солигорск. Хозяева открыли счет в первом периоде – сделал это Роман Достанко. Гости отыгрались во второй двадцатиминутке – в большинстве отличился Михаил Стефанович. Основное время матча так и не выявило победителя. В овертайме удача улыбнулась минчанам. Главным героем встречи стал Стефанович, оформивший дубль. 2:1 – победа «Юности», которая с таким же счетом лидирует в серии. Сегодня команды проведут четвёртый матч. Начало поединка в 19.30.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре внимания хоккейных болельщиков – финальная серия в Кубке Президента. За трофей поборются минская «Юность» и солигорский «Шахтёр». После того, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогер утверждает: раскрыт генерал, заказавший главреда "Ежедневника"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика