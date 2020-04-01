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Секонд-хенды в Беларуси будут продавать только ношенную одежду

01.04.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Секонд-хенды в Беларуси будут продавать только ношенную одежду

Секонд-хендам в Беларуси разрешат торговать только ношенной одеждой. Об этом сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

Также Михаил Жигало назвал чрезмерными мерами предложение «Беллегпрома» вынести секонд-хенды из областных центров, крупных городов и с оживленных улиц.

Гендиректор ООО «Марк Формэль» Андрей Сериков привел статистику: за последние четыре года объем ввезенного в страну секонд-хенда увеличился в пять раз до 48,5 т. По его словам, это более чем в два раза превышает количество сырья, которое переработали все швейные и текстильные предприятия Беларуси вместе взятые. 


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Секонд-хендам в Беларуси разрешат торговать только ношенной одеждой. Об этом сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ...
 
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