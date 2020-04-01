Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 1 апреля должны начаться выплаты ветеранам, приуроченные к 75-летию Победы в ВОВ. Это предусмотрено указом № 491, который президент Беларуси подписал 30 декабря 2019 года.

На 1 марта 2020 года в Беларуси было менее 5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, при этом непосредственно участниками боевых действий были 2 947 человек из них. Около 14 тыс. граждан признаны пострадавшими от последствий войны. Всего помощь должны получить около 20 тыс. человек.

Единовременную материальную помощь государство выплачивает из года в год всем ветеранам и лицам, которые к ним приравнены.

Сколько денег получат ветераны к 75 летию победы

Если в прошлом году матпомощь, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, выдавалась с 1 июня по 1 июля, то в этом году ее выплатят по случаю 75-летней годовщины Победы в ВОВ с 1 апреля до 1 мая.

Так, если в 2019 году Герои Советского Союза получили по 2 тысячи рублей, то в этом году им выдадут уже 2500 рублей.

Помощь в размере 1700 рублей (в 2019 году – 1500 рублей) получат:

инвалиды и участники ВОВ, а также участники боевых действий по защите Отечества до 3 сентября 1945 года;

лица, которые разминировали территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

Единовременную выплату в размере 900 рублей (в 2019 году – 800 рублей) получат лица, которые:

награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

работали на объектах ПВО, строили оборонительные сооружения, морские базы, аэродромы и другие военные объекты в пределах тыловых границ действующих фронтов, трудились на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

работали на предприятиях и в организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, по 700 рублей (в 2019 году – 650 рублей) выдадут:

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы ВОВ (супругам, не вступившим в новый брак, детям — инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам;

бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто;

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боями в период ВОВ либо с последствиями военных действий.

При этом действует одно общее правило. Если у кого-либо из перечисленных лиц есть право на единовременную матпомощь по нескольким основаниям, то она выплачивается по основанию, которое предусматривает наибольшую выплату.

Деньги на выплату единовременной помощи выделяются из госбюджета. Так, в 2019 году на эти нужды в отношении 21 444 человек было потрачено 18 миллионов рублей.

Разумеется, ветераны ВОВ в нашей стране существуют не только на эти деньги.

В частности, к пенсии им полагается «повышение в размере от 50 до 500 процентов минимального размера пенсии по возрасту».

С 1 февраля 2020 года минимальная пенсия по возрасту в Беларуси составляет 59,97 рубля. К примеру, инвалидам войны I и II группы выплачивается 400% МПВ, а блокадникам Ленинграда – 100% МПВ, то есть они получают к пенсии дополнительно 239,88 и 59,97 рубля соответственно.

Ветеранам и инвалидам ВОВ, а также лицам, которые к ним приравнены, полагаются в Беларуси и другие надбавки, доплаты, льготы. В частности, в стаж работы им засчитана военная служба в армии в период боевых действий – из расчета один месяц за три.