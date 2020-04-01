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Американская Karma собирается продавать свою платформу E-Flex другим производителям

01.04.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская фирма Karma Automotive (бывшая Fisker), принадлежащая китайскому конгломерату Wanxiang, поделилась некоторыми подробностями о своем модульном шасси E-Flex, которое она намерена предложить сторонним автомобильным компаниям.


Модульная платформа уже используется на седане Revero GT, который был представлен еще год назад. Силовая установка тут гибридная — это пара электродвигателей на задней оси и бензиновый трехцилиндровый турбомотор спереди (к слову, это агрегат разработки BMW), который не связан с ведущими колесами и выполняет функцию генератора. Платформа, по словам разработчиков, подразумевает в общей сложности 22 различных варианта, отличающихся компоновкой батарей и отдачей тяговых электромоторов.


На платформу E-Flex можно устанавливать различные кузова (это могут быть как обычные легковушки, так и мощные спортивные модели и беспилотные машины), а ее основным преимуществом для производителей Karma называет упрощение и ускорение разработки новых моделей, а также существенную экономию средств.


В ближайшее время Karma представит также чисто электрический вариант «тележки», возможности использования которой компания собирается продемонстрировать с помощью нескольких концепт-каров.

 
 
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Американская фирма Karma Automotive (бывшая Fisker) поделилась некоторыми подробностями о своем модульном шасси E-Flex, которое она намерена предложить сторонним...
 
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