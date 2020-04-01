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Юрий Файков: в овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?
Источник материала: Партизан
Главный тренер "Шахтера" Юрий Файков раскритиковал своих нападающих после поражения от "Юности" (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка президента.
- Не то, что у нас сегодня не получилось. Все получалось, просто остался такой осадок от игры наших нападающих. Ноль голов забивать за игру при таком количестве возможностей. В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим? У меня все.
- С чем связано такое количество удалений?
- Вопрос не ко мне.
- Вопрос по пропущенной шайбе. Казалось, что игра была за вами, эта шайба как-то надломила. Что случилось?
- Где-то с вами не соглашусь, но повторюсь: беззубая игра наших нападающих сегодня не позволила выиграть. Такая игра в нападении в финале меня как главного тренера просто категорически не устраивает.
- Что случилось в моменте, когда выходил Дроздов? Ошибка защитника на пересменке?
- Да. Всех, — цитирует Файкова
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Главный тренер "Шахтера" Юрий Файков раскритиковал своих нападающих после поражения от "Юности" (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка президента.
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