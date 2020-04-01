Юрий Файков: в овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?

- Не то, что у нас сегодня не получилось. Все получалось, просто остался такой осадок от игры наших нападающих. Ноль голов забивать за игру при таком количестве возможностей. В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим? У меня все.





- С чем связано такое количество удалений?





- Вопрос не ко мне.





- Вопрос по пропущенной шайбе. Казалось, что игра была за вами, эта шайба как-то надломила. Что случилось?





- Где-то с вами не соглашусь, но повторюсь: беззубая игра наших нападающих сегодня не позволила выиграть. Такая игра в нападении в финале меня как главного тренера просто категорически не устраивает.





- Что случилось в моменте, когда выходил Дроздов? Ошибка защитника на пересменке?





hockey.by. - Да. Всех, — цитирует Файкова



