Американцы подарят Польше три эсминца «Арли Берк». Зачем это делается

Источник материала: Tut.by

ВМС Польши могут получить сразу три ракетных эсминца класса «Арли Берк» из США — эти поставки оговариваются параллельно с продажей систем залпового огня HIMARS для сухопутных войск и истребителей F-35 для ВВС. При этом поляки заплатят только за ракетное и торпедное вооружение, боеприпасы для артиллерии и бортовые вертолеты эсминцев, но не за сами корабли. Об этом пишет военно-аналитический сайт defence24.pl.



Эсминец Arleigh Burke. Фото: wikipedia.org

Покупка эсминцев стала последствием отмены программы строительства фрегатов класса «Мечник» — военные эксперты сочли, что «Арли Берк» сможет гораздо лучше охранять интересы Польши в Балтийском море, чем фрегаты. Решение созрело не менее двух лет назад, именно поэтому в польском флоте уделяют большое внимание программе строительства буксиров — для эксплуатации каждого эсминца нужно как минимум два буксирных судна.

Несмотря на то, что «Арли Берки» передаются как бы бесплатно, в сделке есть свои нюансы — получив эсминцы, Польша должна взять на себя некоторые обязанности, которые ранее брал на себя флот США. Так, из четырех американских ракетных кораблей, ранее базировавшихся в Европе, останутся только два. Задачи в Северной Европе теперь берет на себя польский флот, а в случае необходимости он должен быть готовым отправить один эсминец даже в Средиземное море.

Тем не менее, польская сторона считает сделку большой удачей — флот получает сравнительно новые и мощные корабли с системой «Иджиз». По неофициальным каналам, пишет defence24.pl, стало известно, что конкретно Польше будут переданы корабли, построенные в 2003—2005 годах.

Свою выгоду получат и американцы, которые вместо этих эсминцев смогут ввести в строй «Арли Берки» последней версии, не расширяя при этом штат флота, что позволит усилить группировки в Тихом океане и акватории Персидского залива. Также передача кораблей Польше сможет загрузить верфи США — периодические проверки, ТО и ремонты поляки будут проводить за свой счет или на американских предприятиях, или на родине, но с привлечением американских специалистов.

Очень сложные переговоры, пишет издание, касаются продаже Польше крылатых ракет «Томагавк». Вашингтон не хочет вызывать резкий протест Москвы и потому согласен на передачу только «оборонительных» вооружений с исключительно противокорабельными возможностями.

Тот же вопрос касается зенитных ракет — американцы готовы передать относительно старые SM-2 и SM-3, но более новые SM-6 продавать не хотят. То же касается ракет малой дальности ESSM Block 2 с активной головкой самонаведения.

В будущем корабли планируется включить в общую систему ПРО. Возможно создание общеевропейской эскадры военных кораблей стран НАТО, в которой попеременно будет включаться один эсминец «Арли Берк» то американского, то польского флота.

Экипажи двух кораблей будут сформированы на основе команд двух польских фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», также американского производства. Экипаж третьего корабля планируют собрать из числа моряков тральщиков проекта 207 и корвета «Кашуб», который выведут из состава флота в 2023 году.

Базироваться «Арли Берки» станут, видимо, в порту Гдыня.