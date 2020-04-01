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Минфин за 3 месяца продал гособлигаций на $160 млн

01.04.2020 13:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Все гособлигации были размещены в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

В 2020 году предусмотрено размещение на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму $600 млн в эквиваленте. В случае неполного размещения государственых облигаций нового выпуска на аукционе Минфин в течение этого года будет доразмещать нереализованный объем облигаций.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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