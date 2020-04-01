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Минфин за 3 месяца продал гособлигаций на $160 млн
Источник материала: Myfin
Все гособлигации были размещены в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.
В
2020 году предусмотрено размещение на
внутреннем финансовом рынке гособлигаций
на сумму $600 млн в эквиваленте. В случае
неполного размещения государственых
облигаций нового выпуска на аукционе
Источник: Myfin.by
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