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В Бобруйском районе пьяный «повторник» на BMW влетел в столб и забор
Источник материала: Tut.by
Пьяный бесправник на BMW устроил аварию в Бобруйском районе,
30 марта в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Селиба BMW врезался в столб и протаранил забор одного из частных домов. Выбывшие на место происшествия инспекторы установили, что 44-летний местный житель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало более 2 промилле.
В результате ДТП водитель не пострадал. В отношении нарушителя составили административные протоколы. При проверке выяснилось, что он в течение года уже попадался пьяным за рулем, поэтому будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.
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При проверке выяснилось, что он в течение года уже попадался пьяным за рулем, поэтому будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.
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