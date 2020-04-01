В Бобруйском районе пьяный «повторник» на BMW влетел в столб и забор

Источник материала: Tut.by

Пьяный бесправник на BMW устроил аварию в Бобруйском районе, сообщили в областной ГАИ.





30 марта в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Селиба BMW врезался в столб и протаранил забор одного из частных домов. Выбывшие на место происшествия инспекторы установили, что 44-летний местный житель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало более 2 промилле.





В результате ДТП водитель не пострадал. В отношении нарушителя составили административные протоколы. При проверке выяснилось, что он в течение года уже попадался пьяным за рулем, поэтому будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.