архив_батд: Брестский драмтеатр покажет архивные спектакли в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Брестский академический театр драмы в социальных сетях будет выкладывать видео спектаклей, которые раньше шли на сцене, сообщила БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

Бурдина добавила, что записи архивных спектаклей из репертуара 2003-2015 годов – комедии, современная драма, русская и зарубежная классика – будут загружаться в сеть примерно два раза в неделю, посмотреть видео можно будет в любое время, удаляться записи не будут.

Фото: скриншот из видео спектакля «Дядя Ваня» в группе БАТД в «Вконтакте»

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