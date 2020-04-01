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#архив_батд: Брестский драмтеатр покажет архивные спектакли в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Брестский академический театр драмы в социальных сетях будет выкладывать видео спектаклей, которые раньше шли на сцене,
Бурдина добавила, что записи архивных спектаклей из репертуара 2003-2015 годов – комедии, современная драма, русская и зарубежная классика – будут загружаться в сеть примерно два раза в неделю, посмотреть видео можно будет в любое время, удаляться записи не будут.
Фото: скриншот из видео спектакля «Дядя Ваня» в
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Брестский академический театр драмы в социальных сетях будет выкладывать видео спектаклей, которые раньше шли на сцене, сообщила БЕЛТА помощник художественного...
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