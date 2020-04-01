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#архив_батд: Брестский драмтеатр покажет архивные спектакли в соцсетях

01.04.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

#архив_батд: Брестский драмтеатр покажет архивные спектакли в соцсетях

Брестский академический театр драмы в социальных сетях будет выкладывать видео спектаклей, которые раньше шли на сцене, сообщила БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

Бурдина добавила, что записи архивных спектаклей из репертуара 2003-2015 годов – комедии, современная драма, русская и зарубежная классика – будут загружаться в сеть примерно два раза в неделю, посмотреть видео можно будет в любое время, удаляться записи не будут. 

Фото: скриншот из видео спектакля «Дядя Ваня» в группе БАТД в «Вконтакте»

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Брестский академический театр драмы в социальных сетях будет выкладывать видео спектаклей, которые раньше шли на сцене, сообщила БЕЛТА помощник художественного...
 
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