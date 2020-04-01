Врач рассказала, из-за чего белорусы часто травмируются в быту

Источник материала: Tut.by

Для рубрики « Простой вопрос » врач-травматолог Зинаида Егорова рассказывает, с чем белорусы чаще всего обращаются к травматологу — и как уберечь себя от такого визита.

Зинаида Егороваврач-травматолог, нейрохирург центра спинальной травмы, кандидат медицинских наук

— Травмы в быту чаще всего можно описать словом «случайность».

В списке «популярных» травм — упасть на скользком полу в ванной, травмироваться во время работы на даче. В какой-то степени существует даже сезонность: весной городские жители выезжают в деревню, где берутся, например, отремонтировать крышу. И получают травмы — иногда банально от неумения пользоваться инструментами. А осенью сбор урожая: люди пытаются снять все даже с самых высоких веток, падают или получают вывихи из-за невнимательности.

Отдельная категория травм — у тех, кто моет окна. Зачастую открывают сразу обе рамы, выбираются наружу или становятся на неустойчивые предметы (например, на гладильную доску). Вне зависимости от этажа с мытьем окон нужно быть предельно внимательными: желательно, чтобы кто-то страховал.

Весной или летом возможны травмы при нырянии на мелководье: люди начинают прыгать головой вниз и могут ударяться о дно, камни или коряги. Пациенты после таких «развлечений» часто попадают к нам в РНПЦ травматологии и ортопедии, и их истории схожи как две капли воды. Последствия могут быть очень серьезными: нужно помнить, что при переломе шейных позвонков возможен летальный исход или инвалидизация.

Многие бытовые травмы связаны с состоянием алкогольного опьянения: у человека нарушается координация, рассредотачивается внимание и, в зависимости от количества выпитого, увеличиваются риски получения травмы.

Бытовые травмы бывают самые разные. Ушиб — это самое безобидное повреждение, но в быту могут быть переломы, разрывы, вывихи и раны, которые потребуют хирургического вмешательства. Например, человек очень настойчиво вкручивает лампочку и она может лопнуть у него в руке — в таком случае может появиться необходимость оперировать кисть. Кто-то в состоянии алкогольного опьянения может «входить» в стеклянные двери, врезаться в шкафы-купе с зеркалами — и получать резаные раны.

Как себе помочь, если травмировался?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Допустим, человек дома один и он падает с табуретки. Сначала он, не меняя своего положения, должен понять, что у него болит. Если ничего не болит, стоит попытаться присесть и осмотреть себя: нет ли внешних повреждений, нет ли кровотечений, припухлостей. Проверить конечности, голову и шею.

Если есть легкая боль и дискомфорт — нужно приложить холод к месту травмы. Если же боль интенсивная и состояние ухудшается — обязательно вызвать скорую.

Если человек не один — нужно позвать на помощь, чтобы посторонние осмотрели его и при необходимости оказали первую помощь.

А если у меня только синяк, это точно не страшно?

Гематома после ушиба — это следствие разрыва сосудов, когда кровь изливается в ткани. Если ушиб несерьезный — бояться синяков не надо. Но синяки могут быть разными: легкие сами пройдут за неделю, а обширные и болезненные все-таки нужно наблюдать у врача.