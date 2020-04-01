«Я думаю о человеке, которого оставила в коме, и его семье» Женщины-врачи стали моделями для журнала

Источник материала: Tut.by

Популярный глянцевый журнал Grazia (британская версия издания) разместил на обложке сотрудниц больницы, а интервью с ними озаглавил как «Рассказы с фронта». Впервые за историю журнала его главными героинями стали не медийные персоны, а врач-реаниматолог Джанита Гарибалан, врач скорой помощи Розена Аллин-Хан, старшая медсестра Риченда Брауне и фельдшер Сара Бланшар.





Фотосессию провели всего за 15 минут — на парковке больницы, соблюдая дистанцию в 2 метра между фотографом и моделями. Времени на то, чтобы позировать, у женщин просто не было: сейчас они находятся на работе практически в круглосуточном режиме.

«Наш последний выпуск посвящен людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь остальным», — подписали пост с фотографиями женщин журналисты Grazia в своем Инстаграме.





Авторы материала пишут, что сами врачи называют друг друга «пушечным мясом». И это не удивительно, если учесть, что только в Италии умерло по меньшей мере 37 докторов. Многие сотрудники клиник изолировали себя от своих близких, чтобы не заразить семью. А пожилые врачи и медсестры, которые уже вышли на пенсию, вынуждены возвращаться на работу. И у каждого из них одно и то же послание для читателей: «Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы помочь нам в нашей работе».





Вот несколько цитат из интервью героинь журнала:

«Передо мной человек за пятьдесят… Он изо всех сил пытается дышать, но его жизнь зависит от нас. И мы должны принять спасительные, неизбежные решения: ввести его в кому и поместить его в аппарат искусственной вентиляции легких. Он напуган и просит нас позвонить его жене и детям. Он изо всех сил пытается говорить через свою плотно прилегающую маску, но, если он снимет ее, уровень кислорода упадет.

Невозможно сказать ему, что мы не можем сейчас позвонить его семье. Я не могу не думать о том, как было бы страшно мне, если бы я не смогла поговорить с родными в его положении. Мы должны действовать быстро, из-за нашего промедления у человека может остановиться сердце».





«Я бы не назвала себя героем, но я горжусь тем, что я делаю, и знаю, насколько это важно. Но еще более важно то, что делает каждый из вас — пожалуйста, оставайтесь дома, если нет крайней необходимости из него выйти. Мы знаем, что это поможет значительно сократить распространение инфекции, и мы беспокоимся, что если люди не услышат нас, справиться с ситуацией не получится.

Мой любимый человек — тоже врач. И мы уже разработали план действий на случай, если у одного из нас появятся симптомы: один самоизолируется дома, а другой переедет в гостиницу, предоставленную NHS.

Я заканчиваю свою смену в 8 часов утра и иду домой, уставшая, думая о человеке, которого я оставила в коме и его семье. Я надеюсь, что он будет в порядке, но правда в том, что никто из нас не знает. На выходе я прохожу мимо старого здания, все еще стоящего здесь на территории. Это напоминает мне, что в 1800-х годах больница Уиттингтона ухаживала за больными оспой. Это похоже на мощное напоминание о том, что мы пережили раньше. И мы пройдем через это снова».





«Одна из моих задач — поддерживать связь с семьями заболевших в самые тяжелые часы их жизни. На прошлой неделе, когда женщина, обезумевшая от горя, пришла в больницу и сказала мне, что она отчаянно хочет увидеться со своим мужем, мне пришлось откровенно сказать о том, насколько это для нее опасно. Она сказала мне, что сын умолял ее не приходить, но муж умирал, и она должна была быть рядом с ним. Это ужасно. Нам нужно продумать новые способы общения родных с пациентами — такие как видеозвонки. Хотя бы чтобы попрощаться. Мне очень трудно показать сочувствие через защитные средства и маски, но я надеюсь, что мое лицо говорит обо всем.

Чтобы защитить свою семью, я перестала встречаться с близкими и друзьями. Я не могу не думать о том, как долго это может продолжаться и сколько я еще выдержу. Но я пытаюсь рассматривать это как гуманитарную миссию».