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Посмотрите, как ведет себя лиса, которая слишком привязалась к людям

01.04.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В приюте для животных в Миннесоте живет лис по кличке Финнеган, и, кажется, он слишком сильно привык к людям. Теперь он постоянно требует их внимания и очень любит, когда его гладят. Работница приюта сняла лиса на видео: посмотрите, как он себя ведет!

 
 
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