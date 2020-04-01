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Посмотрите, как ведет себя лиса, которая слишком привязалась к людям
Источник материала: Tut.by
В приюте для животных в Миннесоте живет лис по кличке Финнеган, и, кажется, он слишком сильно привык к людям. Теперь он постоянно требует их внимания и очень любит, когда его гладят. Работница приюта сняла лиса на видео: посмотрите, как он себя ведет!
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Кажется, этот зверь стал чересчур добрым.
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