Посмотрите, как ведет себя лиса, которая слишком привязалась к людям

Источник материала: Tut.by

В приюте для животных в Миннесоте живет лис по кличке Финнеган, и, кажется, он слишком сильно привык к людям. Теперь он постоянно требует их внимания и очень любит, когда его гладят. Работница приюта сняла лиса на видео: посмотрите, как он себя ведет!