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Власти готовят изменения по магазинам секонд-хенда
Источник материала: Партизан
В Беларуси могут ввести изменения по работе магазинов секонд-хенда. Сейчас власти рассматривают возможность запретить этим магазинам торговать в том числе новой одеждой, а только той, которая была в употреблении, рассказали в МАРТ.
Напомним, «Беллегпром» в начале марта снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Глава концерна заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».
В МАРТ отмечают, что возможность выноса таких магазинов за пределы крупных городов не рассматривается. Но сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы запретить магазинам секонд-сенда торговать новой одеждой.
Напомним, один из вопросов со стороны «Беллегпрома» к секондам — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину, заявляли ранее в «Беллегпроме». В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергают.
Специалисты концерна говорили, что намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.
Ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина в интервью TUT.BY выразила мнение, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».
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