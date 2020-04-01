Власти готовят изменения по магазинам секонд-хенда

Напомним, «Беллегпром» в начале марта снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Глава концерна заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».





В МАРТ отмечают, что возможность выноса таких магазинов за пределы крупных городов не рассматривается. Но сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы запретить магазинам секонд-сенда торговать новой одеждой.





Напомним, один из вопросов со стороны «Беллегпрома» к секондам — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину, заявляли ранее в «Беллегпроме». В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергают.





Специалисты концерна говорили, что намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.





Ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина в интервью TUT.BY выразила мнение, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».







Какие еще изменения раньше предлагали по секондам

В 2018 году власти рассматривали возможность запретить для ИП и юрлиц онлайн-торговлю подержанными вещами. Такое предложение содержалось в проекте постановления Совмина. Однако этой идеи позже отказались.





Из каких стран и на какие суммы везут в Беларусь «секонд»

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала б/у одежды на 182,3 миллиона рублей, или 87,3 миллиона долларов. Для сравнения: в 2018 году эта сумма составила почти 74,2 миллиона долларов, в 2017-м — 49,3 миллиона, в 2016-м — 20,2 миллиона, в 2015-м — 17,2 миллиона.





Активнее всего этот товар мы завозим из Литвы (на 60 миллионов рублей в 2019 году), Нидерландов (почти на 14,6 миллиона рублей), Польши (почти на 9,6 миллиона рублей), Италии (почти на 6,7 миллиона рублей), Великобритании (почти на 3,5 миллиона рублей), Латвии (почти на 2,8 миллиона рублей). Почти на 77,8 миллиона рублей товар поступил из «неизвестной страны».





«Секонд» к нам так попадает в том числе и из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Гондураса, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Китая, Канады, Омана, ОАЭ, Норвегии, Латвии, Пакистана, России, США, Чехии.