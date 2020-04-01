В Беларуси начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель года»

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси начался прием заявок для участия в национальном конкурсе «Предприниматель года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту своего нахождения или месту жительства) — в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

В министерстве отметили, что в этом году будут подведены итоги и определены наиболее эффективные бизнесы 2019 года. «Правила конкурса немного изменились, добавилась новая номинация исключительно для индивидуальных предпринимателей — «Эффективный индивидуальный бизнес». Также расширились возможности участия крупного бизнеса в номинации «Стабильный успех». Неизменными остались основные подходы: в конкурсе участвуют люди и компании, которые сами подают свои заявки, а их эффективность определяется на основании объективных критериев», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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