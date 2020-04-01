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Не до смеха: на первоапрельских торгах доллар и евро подорожали

01.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский рубль сегодня подешевел. В итоге белорусский потерял 0,10% к корзине валют.

Курс доллара вырос на 0,0117 BYN до 2,5973 BYN/USD. Напомним, что по итогам марта американец восемь раз поднимал планку исторического рекорда.

Кус евро поднялся всего на 0,0032 BYN до 2,8478 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0041 BYN до 3,2869 BYN/100 RUB.

Итоги марта 2020 на валютном рынке Беларуси

Ужасно завершился март для белорусского рубля, курс которого резко рухнул к доллару и евро. Такого обвала не было уже много лет:

курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);
курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);
значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).


Центробанк России

Официальные курсы Банка России не будут меняться всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.

Московская биржа продолжает работать в обычном режиме. Сегодня к полудню курс доллара поднялся до 79,02 RUB/USD, а курс евро до 86,62 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль сегодня подешевел. В итоге белорусский потерял 0,10% к корзине валют.
 
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