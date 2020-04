«Яндекс.Музыка» рассказала, какую музыку белорусы слушают на «удаленке»

Источник материала: Tut.by

«Яндекс.Музыка» провела исследование, что предпочитают слушать белорусы дома, пока работают в режиме «удаленки». Результаты опроса сервиса говорят, что 93% опрошенных включают дома музыку, фоновые звуки или подкасты. Некоторые из респондентов отметили, что музыка помогает им сконцентрироваться.





«Яндекс.Музыка» посчитала, что среднее время прослушивания на сервисе, как и прежде, в будни колеблется в районе 90 минут и чуть снижается в выходные. Большинство пользователей для работы из дома выбирают треки, которые поднимают настроение и настраивают на боевой лад. Также среди популярных жанров у белорусов на «удаленке» — классическая и инструментальная музыка.

Поднять настроение и настроиться на работу, по мнению белорусских пользователей, особенно помогают зажигательная музыка и любимые треки, «несущие особый смысл». Рок и поп 90-х и 2000-х — самые предпочтительные жанры. Здесь упоминают Валерия Меладзе, группы "Би-2", "Звери", "Король и Шут", "Ляпис Трубецкой", "Нервы", "Тутси", REFLEX. Свежий хит Little Big UNO стал абсолютным фаворитом среди любимых треков современности, а также белорусы часто приводят в ответах треки Макса Коржа и группы Nizkiz.

Востребованной на «удаленке» оказалась и музыка с жизнеутверждающими текстами. Белорусские слушатели называют Best of You группы Foo Fighters, Hall of Fame коллектива The Script, Fighter Кристины Агилеры, саундтрек к фильму «Рокки 3» Eye of the Tiger группы Survivor и к фильму «8 миля» Lose Yourself Эминема. Бодрящими белорусы считают многие треки Imagine Dragons, Nirvana, Nothing But Thieves, Rammstein, Royal Blood, Queen, Tool, а музыку из фильмов про супергероев — воодушевляющей.

Для лучшей концентрации и умиротворяющего эффекта белорусские пользователи сервиса слушают классику, эмбиент, lo-fi и пост-рок. Среди фаворитов в этих категориях — отечественная группа Harmonix College, американский дуэт Hammock, исландский мультиинструменталист Ólafur Arnalds, итальянский гитарист Luca Stricagnoli и его всемирно известный коллега по цеху из США Andy McKee.

Белорусы также предпочитают слушать классические композиции от Антонио Вивальди, Эрика Сати, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Фредерика Шопена, Эдварда Грига, но не обходят стороной и современных классиков — Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Ханса Циммера.

Кстати, работу некоторых белорусов сопровождают фоновые звуки. Например, стрекотание сверчков, звуки города, мурчание котов, пение китов, шум моря и дождя. Кроме того, белорусы выделили в качестве успокаивающего аккомпанемента для работы и такие экзотические варианты, как шум банкомата, отсчитывающего купюры, звук нарезки мыла, а также японский эмбиент от Takashi Kokubo.

Сервис отмечает, что в их опросе приняли участие 777 пользователей «Яндекс.Музыки» из Беларуси.

Читайте также

В Беларуси начнет работать первый онлайн-паб

Дайте им шанс. Пять ремейков Disney, которые в чем-то даже лучше оригинала