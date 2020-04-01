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Ученые: простой анализ крови сможет выявить 50 видов рака - еще до любых симптомов

01.04.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Простой анализ крови может с точностью до 99% выявить больше 50 разных видов рака, часто еще до появления симптомов. Исследование, в ходе которого были изучены анализы крови более 6 тысяч человек, проводилось группой американских и британских ученых и спонсировалось стартапом из Кремниевой долины, пишет BBC.


Фото: pixabay.com

Ученые надеются, что такие анализы помогут выявлять опухоли на ранней стадии и успешно лечить их.

Исследование проводились группой американских ученых из Института онкологии Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы в сотрудничестве с британцами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона. Его результаты опубликованы в академическом журнале Annals of Oncology издательства Оксфордского университета.

Хотя более 99% анализов, выявивших рак, подтвердились, ученые хотят удостовериться в том, что их метод не упускает онкологию и не дает ложной надежды. Для этого понадобятся дальнейшие исследования.

Кроме того, результаты клинических проверок показали, что анализ крови лучше выявляет прогрессирующую онкологию, нежели самое начало развития болезни.

Как это работает?

Анализ ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде — ДНК.

В исследование были включены анализы на 50 разных видов рака, в том числе рак прямой кишки, яичников и легких.

В 96% случаев тест точно определил тип онкологии.

Что говорят эксперты?

Исследование оплачивает Grail, стартап из Кремниевой долины, среди инвесторов которого — основатель Amazon Джефф Безос.

«Похоже, что у данного анализа крови есть все необходимые свойства для массового использования в качестве анализа на разные виды рака», — говорит профессор Джоф Окснард, один из руководителей исследования.

«Все спрашивают, когда такой тест будет готов. Исходя из успешной клинической проверки на тысячах пациентов, этот тест уже запускается для ограниченного применения в клинических испытаниях».

Однако говорить о широком применении этого анализа можно будет лишь после того, как будут получены результаты таких клинических испытаний.

«Хотя этот анализ находится на ранних этапах разработки, первые результаты вселяют надежду», — сказал Дэвид Кросби, отвечающий за исследования в области раннего выявлении онкологии британской благотворительной организации Cancer Research UK.

«Выявление онкологии на самых ранних этапах, когда она менее агрессивна и поддается лечению, имеет огромный потенциал в деле спасения жизней, но для реализации этого потенциала остро необходимы технологические инновации».

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Исследование, в ходе которого были изучены анализы крови более 6 тысяч человек, проводилось группой американских и британских ученых и спонсировалось стартапом из...
 
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