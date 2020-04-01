Минприроды призвало отказаться от сбора и покупки первоцветов

Источник материала: Единство

Первоцветы очень уязвимы и недолго цветут: всего пару недель. Процессы, обеспечивающие их выживание, протекают под землей. Как рассказали в министерстве, растениям нужно накопить необходимое количество питательных веществ для следующего года, созревания и рассеивания семян. Времени на это у них немного. Срывая цветы, люди не дают растению сформировать семена. Кроме того, первоцветы ослабевают и могут погибнуть.

В Беларуси растет множество видов первоцветов, некоторые из них занесены в Красную книгу. Речь идет о простреле луговом и раскрытом, фиалке топяной, медунице узколистной, черемше и других редких и находящихся под угрозой исчезновения растениях.

– Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну, – призвали в Минприроды.

Справочно

Сбор и пересадка дикорастущих растений, находящихся в Красной книге, запрещены в Беларуси. Виновные лица привлекаются к административной ответственности. За нарушения им грозят штрафы.