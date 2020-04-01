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В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.
Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло.
Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:
Анатолий Шатиленя, водитель:
Виктор Черепок, водитель:
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Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили...
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