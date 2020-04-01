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В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

01.04.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло.

Также отменён и талон к водительскому удостоверению.

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:  
Сертификат, который отменили с 1 апреля, нужен был для того, чтобы поставить отметку, что техосмотр пройден. В принципе, это уже вчерашний день. Мы стараемся уходить от бумажных носителей, уже была отменена медицинская справка, сейчас сертификат, в дальнейшем мы предлагаем перевести в электронный вид и само разрешение. Т.к. у нас имеется информационная система, которая позволяет вносить сведения о прохождении техосмотра и выданном разрешении на участие в дорожном движении.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Анатолий Шатиленя, водитель:  
Меньше будет бумаг, документации. Может, это удобнее для водителей.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Виктор Черепок, водитель:  
Прошёл человек техосмотр, транспортное средство зарегистрировано на гостехосмотре, т.е. я думаю, наклейки эти  это всё лишнее.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители


Таким образом, сертификаты ТО теперь нужны только для транспорта юридических лиц. Их будут выдавать по ранее действующей системе.  

Люди в материале: Юрий Ленчевский, Анатолий Шатиленя, Виктор Черепок

 
 
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Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили...
 
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