ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Домашний интернет на базе технологии GPON от А1 стал доступен в Бресте

01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания А1 построила GPON-сеть в Бресте, обеспечив высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением с более чем 140 каналами почти 13 тыс. квартир. Первыми оценить преимущества новой сети смогут жители микрорайонов Восток-1, Восток-2, Восток-3 и ЮЗМР.

Домашний интернет на базе технологии GPON от А1 стал доступен в Бресте

Технология GPON способна предоставить абонентам широкополосный доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Ее преимущество – не только в скорости соединения, но и в большом «запасе прочности» на будущее: даже если завтра или через 10 лет пользователям понадобится еще более быстрый интернет для доступа к более «тяжелому» контенту, сеть будет готова обеспечить нужную пропускную способность канала.

При подключении по технологии GPON оптоволоконный кабель прокладывается в квартиру каждого абонента – без привязки к телефонной линии.

Благодаря высокой скорости интернет-соединения возможно одновременное пользование несколькими видами телеком-услуг: например, безлимитным доступом в интернет (как проводной, так и по Wi-Fi) и цифровым телевидением (более 140 каналов, в т.ч. 30 в HD).

Все это – по одному кабелю и в рамках комплексных тарифных планов от А1, стоимость которых начинается от 10,90 рубля в месяц в зависимости от наполнения и выбранной скорости.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Компания А1 построила GPON-сеть в Бресте, обеспечив высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением с более чем 140 каналами почти 13 тыс. квартир....
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер «Немана» раскритиковал руководство АБФФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика