Домашний интернет на базе технологии GPON от А1 стал доступен в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания А1 построила GPON-сеть в Бресте, обеспечив высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением с более чем 140 каналами почти 13 тыс. квартир. Первыми оценить преимущества новой сети смогут жители микрорайонов Восток-1, Восток-2, Восток-3 и ЮЗМР.





Технология GPON способна предоставить абонентам широкополосный доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Ее преимущество – не только в скорости соединения, но и в большом «запасе прочности» на будущее: даже если завтра или через 10 лет пользователям понадобится еще более быстрый интернет для доступа к более «тяжелому» контенту, сеть будет готова обеспечить нужную пропускную способность канала.

При подключении по технологии GPON оптоволоконный кабель прокладывается в квартиру каждого абонента – без привязки к телефонной линии.

Благодаря высокой скорости интернет-соединения возможно одновременное пользование несколькими видами телеком-услуг: например, безлимитным доступом в интернет (как проводной, так и по Wi-Fi) и цифровым телевидением (более 140 каналов, в т.ч. 30 в HD).

Все это – по одному кабелю и в рамках комплексных тарифных планов от А1, стоимость которых начинается от 10,90 рубля в месяц в зависимости от наполнения и выбранной скорости.