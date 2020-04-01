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Власти придумали способ борьбы с ростом цен - запретили им расти
Источник материала: Партизан
Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка
Как сообщает
Требования касаются также юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Внутренний рынок должен быть обеспечен продуктами.
Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам госрегулирования цен при Совете Министров.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления.
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Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка
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