Власти придумали способ борьбы с ростом цен - запретили им расти

СТВ , принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5% ежемесячно. Как сообщает, принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5% ежемесячно.





Требования касаются также юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Внутренний рынок должен быть обеспечен продуктами.





Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам госрегулирования цен при Совете Министров.





Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления.