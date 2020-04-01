Источник материала: Ивьевский край

"Мы - граждане мирной и созидательной страны" - такой была тема мероприятий информационно - образовательного проекта "ШАГ" - "Школа Активного Гражданина" - для учащихся 8 - 11 классов учреждений общего среднего образования в марте 2020 года.

Корреспонденты районной газеты " Іўеўскі край" побывали в Ивьевской средней школе и в Лелюкинском детском саду-средней школе 26 марта. А учащиеся "Липнишковского детского сада - средней школы" сами рассказали нам о нестандартном часе информирования.





Инициативная группа учащихся Ивьевской средней школы: Т. Парнявская, А.Дедуль, К. Дехтяревич - под руководством классного руководителя 11 "Б" класса Татьяны Альфредовны Карасевой подготовила мультимедийную презентацию и доклады к теме. Содержание информационных блоков: "День Конституции Республики Беларусь", "Акция "Мы - граждане Беларуси!", "День единения народов Беларуси и России"- обсуждалось активно, чувствовалось, что ребят это интересует, особенно выпускников, стоящих на пороге взрослой жизни. Слова Президента Республики Беларусь прозвучали актуально: "Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами - все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное - будьте счастливы…".

На мероприятии присутствовала начальник сектора идеологической работы и по делам молодежи Ивьевского райисполкома Ольга Чеславовна Борко.

В продолжение темы Ольга Чеславовна призвала учащихся возвращаться в район после окончания учебы, уже сейчас заключать целевые договора на обучение, тем более, что имеется благоустроенное жилье для молодых специалистов.

В данный момент в Ивьевском районе проживает 3 000 человек в возрасте от 14 лет до 31 года.

Начальник сектора идеологической работы и по делам молодежи ознакомила учащихся с мероприятиями, посвященными 75-летию Великой Победы. А это и поисковая работа, и наведение порядка, и многочисленные акции, такие, как "Память. Единство. Победа", " Вспомним всех", "Во славу общей Победы".

Говорили также о других важных юбилейных датах: 100-летии ЛКСМБ, 500-летии церкви в г.п. Юратишки.

Затронули тему спорта и социально-образовательных проектов, не забыли о тех, кем гордятся: вновь прозвучало имя Константина Мулицы, разработавшего интерактивный онлайн-сервис с экономической информацией, который поможет в запуске локальных эко-акций.

И. Холяво. Фото С. Зенкевича.