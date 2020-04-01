Завершается первый этап Международной акции «Во славу общей Победы!»

Первый этап Международной акции «Во славу общей Победы!» в Смолевичском районе вышел на завершающий этап.

На этот раз в состав группы вошли специалисты отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома, представители районного объединения профсоюзов, военного комиссариата Смолевичского района и города Жодино, районного Совета ветеранов, а также Курганского сельисполкома.

Начальным пунктом в маршруте группы стал памятник советским воинам-освободителям, установленный на центральной площади города Смолевичи. Участники акции собрали крупицы земли в специальную капсулу и возложили к подножию стелы цветы, почтив память погибших минутой молчания.

В коротком интервью председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Анна Беца отметила, что в нашем районе расположено более ста воинских захоронений, памятных мест, мест гибели воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. А на территории Курганского сельсовета, где финиширует акция, таких мест более тридцати.

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