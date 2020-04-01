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На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

01.04.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Крупный пожар вспыхнул в жилом доме Нью-Йорка: погибли 4 человека, ещё один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

Инцидент произошёл в районе Бронкс. По предварительной информации, пламя возникло на последнем этаже 6-этажного здания. Известно, что погибшие отравились продуктами горения.

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.  

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

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Новости США. Крупный пожар вспыхнул в жилом доме Нью-Йорка: погибли 4 человека, ещё один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Инцидент...
 
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