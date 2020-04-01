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Страус сбежал от хозяина. Чтобы его поймать потребовалось несколько человек

01.04.2020 15:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страус сбежал от хозяина. Чтобы его поймать потребовалось несколько человек

В китайской провинции Юньнань страус сбежал от хозяина. Чтобы его поймать потребовалось несколько человек. Об этом сообщает The Paper.

Птица устроила себе пробежку на трассе Куньмина. Так как страусам на дороге все же не место, власти попытались поймать беглеца. Так как эта свободолюбивая птица весила около 100 килограммов, потребовалось несколько человек, чтобы скрутить ее. Сейчас страус находится в центре спасения диких животных и ждет своего хозяина.


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В китайской провинции Юньнань страус сбежал от хозяина. Чтобы его поймать потребовалось несколько человек. Об этом сообщает The Paper. Птица устроила себе пробежку...
 
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