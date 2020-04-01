Источник материала: ОНТ

В китайской провинции Юньнань страус сбежал от хозяина. Чтобы его поймать потребовалось несколько человек. Об этом сообщает The Paper.

Птица устроила себе пробежку на трассе Куньмина. Так как страусам на дороге все же не место, власти попытались поймать беглеца. Так как эта свободолюбивая птица весила около 100 килограммов, потребовалось несколько человек, чтобы скрутить ее. Сейчас страус находится в центре спасения диких животных и ждет своего хозяина.





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