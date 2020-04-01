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Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Другие подробности происшествия устанавливаются. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
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Новости Афганистана. Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрыв прогремел на...
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