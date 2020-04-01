|
Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт
Источник материала: СТВ
Новости мира. Вместо «Евровидения – 2020» – онлайн-концерт. Организаторы конкурса проведут специальное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить на песенном состязании в 2020 году.
Ожидается, что двухчасовой концерт пройдёт в формате показательных выступлений, а не соревнований. Информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать шоу, обнародуют в ближайшие недели. Уже точно известно, что посмотреть концерт можно будет на официальном YouTube-канале «Евровидения».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Вместо «Евровидения – 2020» – онлайн-концерт. Организаторы конкурса проведут специальное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)