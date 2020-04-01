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Официантка показала разницу между взрослыми и молодежью в заведении. А как поступаете вы?

01.04.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Официантка Кейтлин Бранд показала в видео в TikTok, чем отличаются клиенты в возрасте и молодежь.

Сначала девушка засняла столик, за которым сидела компания старшего поколения. На видео   разбросанные салфетки, оставленные на своих местах грязные тарелки и приборы.

Затем Кейтлин показала столик, за которым сидела молодежь XXI века. После них все тарелки и приборы были аккуратно сложены.

Официантка предположила, что старшее поколение считает, что официантам платят за уборку, а молодежь знает, что работать в общепите сложно, поэтому они и помогли.

В комментариях пользователи разделились на несколько лагерей: одни утверждают, что клиенты не обязаны за собой убираться, а другие утверждают, что в помощи ничего сложного нет. Третьи и вовсе убеждены, что дело не в поколении, а в воспитании.

Сама Кейтлин так прокомментировала эту ситуацию: «Я не говорю, что хотела бы, чтобы клиенты постоянно убирали за собой тарелки, потому что я тоже человек. И я тоже хочу куда-нибудь сходить и не беспокоиться о посуде и всём прочем. Всё, что я хотела сказать, — помощь со стороны молодёжи была очень полезной, и я это ценю».

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Официантка Кейтлин Бранд показала в видео в TikTok, чем отличаются клиенты в возрасте и молодежь. Сначала девушка засняла столик, за которым сидела компания старшего...
 
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