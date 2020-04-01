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ЕБРР даст 15 млн евро на лесопильный завод под Мозырем

01.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕБРР предоставляет 7-летний кредит в размере 15 млн евро на строительство нового лесопильного завода на базе существующего объекта на юге Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта недалеко от одного из старейших городов страны – Мозыря. Оно будет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Продукция завода будет экспортироваться на существующие и новые рынки.

Новый лесопильный завод, принадлежащий эстонской компании Kaamos Timber (KT) AS, позволит создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое годовую производительность КТ в Беларуси до 450 кубометров пиломатериалов хвойных пород.

ЕБРР сотрудничает с КТ уже более двух десятилетий и успешно реализовал аналогичный совместный проект на севере Беларуси в городе Витебске.
 
Теги: Витебск
 
 
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ЕБРР предоставляет 7-летний кредит в размере 15 млн евро на строительство нового лесопильного завода на базе существующего объекта на юге Беларуси. Об этом сообщила...
 
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