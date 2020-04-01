ЕБРР даст 15 млн евро на лесопильный завод под Мозырем

Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта недалеко от одного из старейших городов страны – Мозыря. Оно будет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Продукция завода будет экспортироваться на существующие и новые рынки.





Новый лесопильный завод, принадлежащий эстонской компании Kaamos Timber (KT) AS, позволит создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое годовую производительность КТ в Беларуси до 450 кубометров пиломатериалов хвойных пород.



