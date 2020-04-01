В Барановичах откроют приют для бездомных животных

Источник материала: ОНТ

В Барановичах приступили к благоустройству приюта для временного содержания бездомных животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя горисполкома Дмитрия Тихно.

Приют откроют на юго-западной окраине города в пустующем здании в собственности «Водоканала». Работы уже начались: прокладывают дорогу, ограждают территорию, изготавливают клетки для животных на улице и в помещении.

В приюте будут размещены вольеры для кошек и собак, площадка для выгула и ветеринарный блок. Ожидается, что в скором времени приют примет первых питомцев.

Финансирование – за счет городского бюджета, ЖХК и спонсоров. Для вклада в строительство приюта приглашаются неравнодушные граждане, которые могут перечислить средства на благотворительный счет.

Фото: Getty Images

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