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В Барановичах откроют приют для бездомных животных
Источник материала: ОНТ
В Барановичах приступили к благоустройству приюта для временного содержания бездомных животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя горисполкома Дмитрия Тихно.
Приют откроют на юго-западной окраине города в пустующем здании в собственности «Водоканала». Работы уже начались: прокладывают дорогу, ограждают территорию, изготавливают клетки для животных на улице и в помещении.
В приюте будут размещены вольеры для кошек и собак, площадка для выгула и ветеринарный блок. Ожидается, что в скором времени приют примет первых питомцев.
Финансирование – за счет городского бюджета, ЖХК и спонсоров. Для вклада в строительство приюта приглашаются неравнодушные граждане, которые могут перечислить средства на благотворительный счет.
Фото: Getty Images
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В Барановичах приступили к благоустройству приюта для временного содержания бездомных животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя...
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