ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина

01.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Совета ЕС.

К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина
В середине февраля Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех человек. Санкции будут действовать до 28 февраля 2021 года.

Как отмечают в Совете ЕС, страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к решению ЕС о продлении санкций в отношении Беларуси.

— Страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, — говорится в комментарии Совета.


Эмбарго на поставку оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016 года Евросоюз снял почти все санкции с Беларуси, но сохранил эмбарго на поставки оружия и санкции против четырех человек, которые действуют с 2004 года: Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко. 

Их в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновению экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского в 1999—2000 годах.

В 2017 году из этого оружейного перечня были исключены биатлонные ружья.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика