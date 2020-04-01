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Как сделать салат Оливье вкуснее: секреты приготовления

01.04.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать салат Оливье вкуснее: секреты приготовления

Салат Оливье по праву можно назвать королем салатов. Если нет Оливье – нет и праздника. Рецепт салата простой, и у каждой хозяйки есть свои секреты для того, чтобы сделать это блюдо аппетитным. Делимся хитростями приготовления классического советского Оливье от опытных домохозяек и кулинаров.

1. Картофель и морковь для салата можно варить или запекать в духовке с кожурой, затем остудить и очистить. Готовить овощи нужно таким образом, чтобы они не развалились. Лучше всего отварить их заранее и положить в холодильник, так удобнее будет их резать.

2. Используйте для нарезки только холодные компоненты салата, горячие продукты его испортят.

3. Все ингредиенты для салата нарезайте примерно одинаково, размером с горошину, иначе вкус салата будет совсем другой, и есть небольшие кусочки гораздо приятнее.

4. Какое мясо добавлять в салат, каждый решает по своему вкусу. В классическом рецепте – докторская вареная колбаса. Однако наилучшее сочетание получается, если добавить копченое мясо или ветчину.

5. Обязательно отжимайте нарезанные соленые огурцы, чтобы в салате не было лишней жидкости.

6. Майонез для заправки салата рекомендуем разбавить сметаной в пропорции примерно 2:1 (на две части майонеза, одна часть сметаны). Так заправка станет менее жирной, и добавится мягкий сливочный вкус.

7. После того, как смешали все ингредиенты и заправили салат майонезом, дайте ему постоять примерно час в холодильнике.

8. Классический советский салат получается наиболее гармоничным по вкусу, если на одну среднюю сваренную картофелину, взять две средние сваренные моркови, 250-300 г мяса и столько же соленых огурцов (не забудьте очистить их от жесткой кожуры), добавить два сваренных вкрутую и очищенных яйца, половинку маленькой луковицы и 200 г (стандартную баночку) горошка, предварительно слив воду. Для заправки смешайте 150 г майонеза и около 80 г сметаны.

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Салат Оливье по праву можно назвать королем салатов. Если нет Оливье – нет и праздника. Рецепт салата простой, и у каждой хозяйки есть свои секреты для того, чтобы...
 
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