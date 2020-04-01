|
Пропавшего мужчину из Солигорского района нашли в России
01.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Житель деревни Листопадовичи Солигорского района Иван Шепенин, который ночью 6 марта уехал из дома и под Слуцком бросил свою машину, утром 31 марта нашелся в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России,
Шепенина
— Утром 31 марта милиция сообщила нам, что мужчину нашли на территории Российской Федерации. И это неудивительно, поскольку он и раньше ездил туда на заработки.
Что сказали в Солигорском РОВД:
— В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа живет мать Ивана Шепенина. Нам поступила информация от соседки матери, что она видела у нее Ивана. Мы связались с российскими полицейскими. Они убедились, что мужчина действительно у матери, и утром 31 марта опросили его. С ним все в порядке.
По информации РОВД, Иван Шепенин сначала добрался из Слуцкого района до Москвы. Каким именно способом — неизвестно. А от Москвы до Ямало-Ненецкого автономного округа доехал по железной дороге.
MЛЫН.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя деревни Листопадовичи Солигорского района Иван Шепенин, который ночью 6 марта уехал из дома и под Слуцком бросил свою машину, нашли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)