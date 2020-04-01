Пропавшего мужчину из Солигорского района нашли в России





Житель деревни Листопадовичи Солигорского района Иван Шепенин, который ночью 6 марта уехал из дома и под Слуцком бросил свою машину, утром 31 марта нашелся в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, пишет МЛЫН.BY.

Шепенина искали сотрудники солигорской милиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Администратор ПСО «Ангел. Солигорск — Слуцк» Наталья Салищева рассказала:

— Утром 31 марта милиция сообщила нам, что мужчину нашли на территории Российской Федерации. И это неудивительно, поскольку он и раньше ездил туда на заработки.

Что сказали в Солигорском РОВД:

— В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа живет мать Ивана Шепенина. Нам поступила информация от соседки матери, что она видела у нее Ивана. Мы связались с российскими полицейскими. Они убедились, что мужчина действительно у матери, и утром 31 марта опросили его. С ним все в порядке.

По информации РОВД, Иван Шепенин сначала добрался из Слуцкого района до Москвы. Каким именно способом — неизвестно. А от Москвы до Ямало-Ненецкого автономного округа доехал по железной дороге.

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