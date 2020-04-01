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Парад ко Дню Победы пройдет вечером

01.04.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Сергей Потапенко

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске 9 мая. «Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения — до 60 минут», — сказал Сергей Потапенко. Парад планируется завершить плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.

Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Во время тренировки расчетов пешей колонны
Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером

Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Пролететь над столицей должны 42 воздушных судна. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.

«Особенностью парада этого года является то, что будут участвовать только новые и модернизированные образцы. Практически вся техника будет на колесах — мы меньше доставим неудобств населению. Один только парадный расчет механизированной колонны будет гусеничный», — рассказал Сергей Потапенко. Конкретные новинки, которые проедут по Минску, он не назвал. Но подтвердил, что среди них будет реактивная система залпового огня «Флейта».

Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером
Парад ко Дню Победы пройдет вечером

Участники парада тренируются трижды в неделю: пешая колонна — на плацу Минской военной комендатуры, механизированная — на аэродроме Липки. На 5 и 7 мая запланированы генеральные тренировки в Минске.

В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному — от России и Китая. В составе механизированной колонны будут 16 расчетов от Беларуси, два — от России. Возглавит колонну танк Т-34. Затем пройдут 13 парадных расчетов от Вооруженных Сил Беларуси, легкобронированные автомобили «Лис» внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники. От вооруженных сил РФ, как планируется, будут участвовать БТР-82А и парадный расчет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам
 
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