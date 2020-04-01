Парад ко Дню Победы пройдет вечером

Источник материала: Новости Докшицы



Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент БЕЛТА .





Сергей Потапенко

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске 9 мая. «Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения — до 60 минут», — сказал Сергей Потапенко. Парад планируется завершить плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.





Во время тренировки расчетов пешей колонны













Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Пролететь над столицей должны 42 воздушных судна. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.

«Особенностью парада этого года является то, что будут участвовать только новые и модернизированные образцы. Практически вся техника будет на колесах — мы меньше доставим неудобств населению. Один только парадный расчет механизированной колонны будет гусеничный», — рассказал Сергей Потапенко. Конкретные новинки, которые проедут по Минску, он не назвал. Но подтвердил, что среди них будет реактивная система залпового огня «Флейта».





















Участники парада тренируются трижды в неделю: пешая колонна — на плацу Минской военной комендатуры, механизированная — на аэродроме Липки. На 5 и 7 мая запланированы генеральные тренировки в Минске.

В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному — от России и Китая. В составе механизированной колонны будут 16 расчетов от Беларуси, два — от России. Возглавит колонну танк Т-34. Затем пройдут 13 парадных расчетов от Вооруженных Сил Беларуси, легкобронированные автомобили «Лис» внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники. От вооруженных сил РФ, как планируется, будут участвовать БТР-82А и парадный расчет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».-0-

Фото Рамиля Насибулина