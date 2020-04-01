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Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

01.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики 1 апреля провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ  

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Напомним, накануне связаться с представителями ВОЗ Наталье Кочановой поручил Президент. Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций.  

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок (международные эксперты смогут сделать это открыто и не предвзято), и стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги


В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил: 

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Во время диалога обсужден широкий спектр вопросов – не только организация предстоящего визита, но и другие аспекты взаимодействия нашей страны и ВОЗ.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Ханс Клюге

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики 1 апреля провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24...
 
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