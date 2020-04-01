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В Пуховичском районе автомобиль наехал на лежащего мужчину – он погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В результате аварии в Пуховичском районе погиб пешеход. Инцидент произошел ночью в агрогородке Блонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель машины двигался по шоссе Марьина Горка – Пуховичи. Наезд был совершен на пешехода, который лежал на асфальте. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами.
В результате аварии 70-летний пенсионер скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В результате аварии в Пуховичском районе погиб пешеход. Инцидент произошел ночью в агрогородке Блонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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