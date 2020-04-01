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Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

01.04.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинские рецепты доставляются пенсионерам на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни пожилых людей Минской области уже воспользовались этой услугой добровольцев Красного Креста.

Процедура проста: чтобы получить рецепт, вам нужно позвонить в клинику или по горячей линии. Врач назначит рецепт, волонтер принесет рецепт, а социальный работник должен купить его в аптеке.

Анастасия Кончиц узнала, как работает такой механизм в Борисовском районе.

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

Поликлиника для волонтеров Красного Креста является обязательным пунктом посещения. Они приходят сюда ежедневно. Есть рецепты, подготовленные для добровольцев заранее. Все они должны быть запечатаны в конверты с именем и адресом пациента. Кстати, определенные правила применяются к лекарству дистанционно. Как всегда в медицине, каждый случай – индивидуальный.

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

Елена Ильюшонок, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:
Участковая служба смотрит амбулаторную карту, смотрит, можно ли выписать человеку. Если это просто плановая выписка рецептов, то им выписывается рецепт. С ними связывается медицинский работник – чаще всего это участковая медсестра. Согласовывает, говорит о том, что выписаны рецепты, и потом оповещает Красный Крест.

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

С начала введения услуги только в Борисове было доставлено около 20 рецептов. С каждым днем ​​появляется все больше и больше заявок.

Сейчас в команде 12 волонтеров. Они меняют друг друга ежедневно. Каждый сам решает, сколько времени он может уделить помощи.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Елена Ильюшонок, Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Медицинские рецепты доставляются пенсионерам на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни пожилых людей Минской области уже...
 
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