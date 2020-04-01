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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кобрине с участием кроссовера и автобуса
01.04.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель кроссовера. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 31 марта примерно в 9.25. На улице Калинина в Кобрине столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Porche Cayenne, за рулем которого находился 36-летний гражданин Германии. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и пассажиры автобуса на пострадали.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение
Следователи обращаются к очевидцам этого ДТП с просьбой позвонить по телефону 8 (029) 226-46-93.
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В Кобрине следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель кроссовера. Такая информация размещена в...
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