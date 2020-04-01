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Кому грозит дефицит витамина D, и почему опасно заниматься самолечением?

01.04.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому грозит дефицит витамина D, и почему опасно заниматься самолечением?

Витамин D влияет на множество процессов в организме. Его не стоит недооценивать. Недостаток витамина D у ребёнка может стать причиной рахита, у взрослых привести к размягчению костей и остеопорозу, увеличить риск возникновения заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, злокачественных новообразований, в том числе рака молочной железы. Об этом сообщает МедВестник.

По информации ресурса, к уменьшению синтеза этого витамина на 95% может привести даже использование солнцезащитного крема.

К другим факторам риска дефицита витамина D относятся:

  • ожирение
  • курение
  • приём некоторых лекарств (противосудорожных препаратов, антидепрессантов, глюкокортикостероидов и др.)
  • беременность
  •  грудное вскармливание.

Отмечается, что в условиях Республики Беларусь недостаточно диеты и инсоляции для устранения дефицита витамина D. Несмотря на то, что его дефицит встречается у людей всех возрастов, особенно часто он диагностируется у пожилых. 

Для восполнения дефицита необходимо принимать дополнительные препараты витамина D. Дозу подбирает врач индивидуально.  

Как отмечают медики, заниматься самолечением опасно для здоровья. Дело в том, что заниженные дозы не позволят достичь ожидаемого эффекта и восполнить дефицит витамина, тогда как завышенные могут вызвать серьёзные последствия. У детей передозировка витамина D может спровоцировать задержку роста и развития. Также передозировка может привести к повреждению почек и кровеносных сосудов.

Для того, чтобы начать принимать препараты витамина D, сначала необходимо определить его уровень при помощи анализа крови. Он сдаётся натощак. Никакая другая подготовка не требуется, сообщают специалисты.


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Витамин D влияет на множество процессов в организме. Его не стоит недооценивать. Недостаток витамина D у ребёнка может стать причиной рахита, у взрослых привести к...
 
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