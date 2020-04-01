Тарантино рассказал о съемках сцены с сексуальным Брэдом Питтом в «Однажды в… Голливуде»

Источник материала: Tut.by

Квентин Тарантино рассказал о съемках одной из самых запомнившихся зрителям сцен из фильма «Однажды в… Голливуде». Речь о моменте, когда Брэд Питт срывает с себя одежду. Режиссер поделился мыслями в подкасте американской актрисы и стендап-комика Эми Шумер, сообщает The Daily Mail.



Фото: кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Одной из самых запоминающихся сцен в фильме стала та, где герой 56-летнего Брэда Питта срывает с себя одежду и показывает торс. Квентин Тарантино признался, что Брэд был немного смущен предложением сорвать одежду в кадре, но понимал, что этот эпизод нужен.

— Это было забавно, потому что Брэд стесняется делать подобные вещи на публике. Я предложил ему раздеваться постепенно: сначала снять гавайскую рубашку, потом футболку. В ответ он только посмеялся: «Ты правда хочешь, чтобы я постепенно расстегивал пуговицы? Я просто сорву c себя рубашку одним махом!» — рассказал Квентин.

Тарантино признался, что доверился Питту, а также уточнил, что актер все прекрасно знает о своей сексуальной привлекательности и умело ей пользуется.

Напомним, что в этом году Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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