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Тарантино рассказал о съемках сцены с сексуальным Брэдом Питтом в «Однажды в… Голливуде»
Источник материала: Tut.by
Квентин Тарантино рассказал о съемках одной из самых запомнившихся зрителям сцен из фильма «Однажды в… Голливуде». Речь о моменте, когда Брэд Питт срывает с себя одежду. Режиссер
Одной из самых запоминающихся сцен в фильме стала та, где герой 56-летнего Брэда Питта срывает с себя одежду и показывает торс. Квентин Тарантино признался, что Брэд был немного смущен предложением сорвать одежду в кадре, но понимал, что этот эпизод нужен.
— Это было забавно, потому что Брэд стесняется делать подобные вещи на публике. Я предложил ему раздеваться постепенно: сначала снять гавайскую рубашку, потом футболку. В ответ он только посмеялся: «Ты правда хочешь, чтобы я постепенно расстегивал пуговицы? Я просто сорву c себя рубашку одним махом!» — рассказал Квентин.
Тарантино признался, что доверился Питту, а также уточнил, что актер все прекрасно знает о своей сексуальной привлекательности и умело ей пользуется.
Напомним, что в этом году Брэд Питт
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Квентин Тарантино рассказал о съемках одной из самых запомнившихся зрителям сцен из фильма «Однажды в… Голливуде». Речь о моменте, когда Брэд Питт срывает с себя...
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