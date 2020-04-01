На «Острове» открылся новый фитнес-клуб с гидравлическими тренажёрами

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке на улице Социалистическая, 58 открылся новый фитнес-клуб - Студия здоровья «Тонус».

Особенность «Тонуса» - современные гидравлические тренажёры, позволяющие равномерно распределять нагрузку по всей амплитуде движения и не травмировать суставы. В основу занятий ложится круговая тренировка с комплексной силовой работой над всеми группами мышц и сбалансированной кардио-нагрузки.

Упражнения выполняются под контролем тренера, после каждого пройденного круга у занимающегося измеряются пульс, нагрузка дозируется в соответствии с физической подготовкой и личными особенностями человека. Как утверждает тренер, за одно такое занятие можно «сжечь» около 500 килокалорий.

Время занятий для удобства можно подобрать как в утреннее, так и в вечернее время, для желающих открыта запись и на индивидуальные тренировки.

Место: здание магазина «Радуга» («Остров»), вход с торца.

Телефоны: +375(29)125-55-52, +375(29)391-90-02.







