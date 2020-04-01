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На «Острове» открылся новый фитнес-клуб с гидравлическими тренажёрами
01.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке на улице Социалистическая, 58 открылся новый фитнес-клуб - Студия здоровья «Тонус».
Особенность «Тонуса» - современные гидравлические тренажёры, позволяющие равномерно распределять нагрузку по всей амплитуде движения и не травмировать суставы. В основу занятий ложится круговая тренировка с комплексной силовой работой над всеми группами мышц и сбалансированной кардио-нагрузки.
Упражнения выполняются под контролем тренера, после каждого пройденного круга у занимающегося измеряются пульс, нагрузка дозируется в соответствии с физической подготовкой и личными особенностями человека. Как утверждает тренер, за одно такое занятие можно «сжечь» около 500 килокалорий.
Время занятий для удобства можно подобрать как в утреннее, так и в вечернее время, для желающих открыта запись и на индивидуальные тренировки.
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В Слуцке на улице Социалистическая, 58 открылся новый фитнес-клуб - «Студия здоровья Тонус». Время занятий для удобства можно подобрать как в утреннее, так и в...
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