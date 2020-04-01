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Экономика на фоне COVID-19: как уменьшить риски и поддержать бизнес?

01.04.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пока врачи всего мира ведут бой с COVID-19, власти ищут «лекарство» для экономик, которое неизбежно понадобится, когда медицина разберется с вирусом. 

В то время как эксперты предрекают миру новый экономический кризис, который превзойдёт те, что мы уже проходили, правительства вместе с бизнесом вырабатывают меры по минимизации воздействия всех шоковых  факторов. Какая стратегия лучше всего подойдёт для Беларуси, чтобы ответить на вызовы и уменьшить риски?

Ответ на этот вопрос дали гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич, ректор института «Кадры индустрии»Георгий Гриц, а также предприниматель Павел Бочарников. 

Подробнее - в видеоинформации. 

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Пока врачи всего мира ведут бой с COVID-19, власти ищут «лекарство» для экономик, которое неизбежно понадобится, когда медицина разберется с вирусом.  В то время как...
 
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