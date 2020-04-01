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Замораживается арендная плата до 30 сентября. Как поддержат предпринимательство в эпидемиологической ситуации

01.04.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа Президента об отсрочке внесения арендной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработан с целью поддержать сферы предпринимательства, которые в большей степени могут пострадать в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

Замораживается арендная плата до 30 сентября. Как поддержат предпринимательство в эпидемиологической ситуации

В первую очередь это оказание туристических и транспортных услуг, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание. Согласно документу, арендаторы смогут получить отсрочку до 30 сентября 2020 года. Это не коснется частников, новые правила будут распространяться на государственную собственность, а также имущество с долей государства более 50 %. Помимо этого, проект указа предусматривает введение моратория на увеличение базовой арендной величины.

Замораживается арендная плата до 30 сентября. Как поддержат предпринимательство в эпидемиологической ситуации

Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомимущества Беларуси:
Арендная плата рассчитывается исходя из базовой арендной величины. С сегодняшнего дня она установлена в новом размере Постановлением Совета министров, но вводится проектом указа мораторий на ее увеличение, а также на применение любых иных повышающих коэффициентов. То есть, можно сказать, замораживается арендная плата до 30 сентября текущего года, после чего базовая арендная величина вступит в законную силу.

Замораживается арендная плата до 30 сентября. Как поддержат предпринимательство в эпидемиологической ситуации

После отсрочки арендаторам необязательно возвращать всю сумму сразу, делать это можно будет частями. В проекте указа предусмотрено, что арендатор может определить для себя наиболее удобный формат рассрочки.

Люди в материале: Виктория Васильева

 
 
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Новости Беларуси. Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа Президента об отсрочке внесения арендной платы, сообщили в программе Новости «24...
 
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