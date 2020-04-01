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В минском метро установили сенсорные дозаторы с антисептиком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дополнительные меры противовирусной защиты в общественном транспорте. Первые сенсорные бесконтактные дозаторы с антисептиком появились минской подземке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока два десятка устройств установлены при входе на самые многолюдные и пересадочные станции. В ближайшее время такие аппараты будут на всех вестибюлях. Напоминаем, что для профилактики заболеваний в метро также регулярно обрабатывают вагоны и станции.
Стали чаще проводить санитарную обработку и в наземном транспорте. Теперь, кроме дезинфекции салона после возвращения в парк, транспорт обрабатывают и на конечных диспетчерских станциях.
Максим Курейчик, первый заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс»:
К слову, утром 1 апреля минчане стали активно обсуждать появившееся фото в сети, где люди в специальных костюмах обрабатывают столбы в центре столицы. Оказалось, это плановая ежегодная процедура. Каждую весну работники Мингорсвета очищают опоры от соли и грязи под большим напором воды. В ближайшие дни эти работы продолжатся.
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Новости Беларуси. Дополнительные меры противовирусной защиты в общественном транспорте. Первые сенсорные бесконтактные дозаторы с антисептиком появились...
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