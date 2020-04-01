Белорусов попросили сообщать о нехватке товаров и необоснованном росте цен на них. Куда обращаться

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило телефонную линию, на которую можно сообщить о заметном росте цен на товары и услуги и отсутствии той или иной позиции в магазине. В ведомстве просят указывать при обращении название и адрес торгового объекта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги, Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан», — сообщает МАРТ.

Позвонить можно по телефону (017) 327 61 21 и сообщить о значительном росте цен. Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Звонки не будут регистрировать как обращение граждан, то есть ответы на такие обращения специалисты ведомства не будут направлять.