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Белорусов попросили сообщать о нехватке товаров и необоснованном росте цен на них. Куда обращаться
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило телефонную линию, на которую можно сообщить о заметном росте цен на товары и услуги и отсутствии той или иной позиции в магазине. В ведомстве
«С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги, Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан», — сообщает МАРТ.
Позвонить можно по телефону (017) 327 61 21 и сообщить о значительном росте цен. Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Звонки не будут регистрировать как обращение граждан, то есть ответы на такие обращения специалисты ведомства не будут направлять.
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МАРТ запустило телефонную линию, на которую можно сообщить о заметном росте цен на товары и услуги и отсутствии той или иной позиции в магазине. В ведомстве просят...
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