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Как Троицкий переживает эпидемию: в Самоизе

01.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Где там супруги Горбачевы отдыхали во время путча — в Симеизе? Ну, а мы коротаем эпидемию в САМОИЗЕ. В самоизоляции, то бишь.


 Кадр из фильма «Большая жратва». Фото: kinopoisk.ru

Клянусь, психоделиками не закидываемся, но жизнь невольно получается какая-то очень красочная, с нарядными виньетками в духе сюрреализма, пишет novayagazeta.ru

Начнем с того, что дети — на дистанционном школьном обучении, а учебный процесс включает в себя (и мы тоже включаемся в) «английский клуб» с распеванием песенок; художественный кружок с изготовлением оригами; уроки китайского языка и даже надомные занятия по физкультуре и йоге. Лидия утверждает, что учится левитации.

С Чероки гуляем теперь подолгу и парами (больше двух не собираться). Проходим весь Старый Город, променадим вдоль моря; доходили аж до парка Кадриорг и президентского дворца. Читал, что в Москве запретили выгуливать собак дальше ста метров от дома — зоосадизм в чистом виде!

Поскольку мы приняли гуманитарно-гурманское решение поддерживать друзей-рестораторов и любимые заведения, на дом периодически доставляют изделия мексиканской, аргентинской, японской и китайской кухонь (будут и другие). Кроме того, нам привозят ящики из супермаркетов, и сами иногда заходим — это 5 минут — на рынок. В результате

Верунчик производит сотэ из бычьих хвостов, белорусские колдуны и драники, какие-то грузинские чашушули-канделаки-баклажани и прочие съедобные фантазии.

По ее же меткому наблюдению, все происходящее очень напоминает «Большую Жратву» Марко Феррери. Хотя умирать никто не хотел и не хочет.

Звучит громкая музыка. Старья я в Таллине не держу, так что прочесываю актуальные поступления. Вчера отслушали дебютный альбом девушки по имени/кличке Вера Сола — это дочка актера Дэна Айкройда (я с ним даже общался однажды); поет красиво и трагично, как если бы Леонард Коэн был Женей Любич. Ну и всякое смешное из Сети лезет — матерная песенка Крокодила Гены на мотив супругов Никитиных; римейки любимых хитов с призывами держаться подальше и мыть руки; рэп про то, почему вирус не берет русских... Тоже жить помогает, хотя строить нечего.


Вечерний досуг посвящён кинематографу. По 2-3 фильма за сеанс, как на фестивале. Вчера посмотрели «Ведьмы» (Италия, 1967) — пять новелл важных режиссеров (Висконти, Де Сика...), как тогда любили, с Сильваной Мангано. Центральный эпизод снял ПП Пазолини — и такого комического сюра (Тотó в главной роли) я у него не видал никогда! А следом — «Play Misty for me»(1972) — режиссёрский дебют Клинта Иствуда. Приятная смесь хичкоковского саспенса с монтерейским джазом; сильно напомнило мне собственную прошлую жизнь. Там про радио-диджея и девушек.

Эти маниакальные кинопросмотры в замесе со всем остальным интересным порождают невероятно интенсивную жизнь во сне.

Повторяю: без таблеток и при умеренном употреблении бухла.

Сны впечатляющие... есть, что рассказать. Вера этой ночью сначала вкалывала на стройке в Корее, а потом, работая светским фотографом, снимала Льва Лещенко на банкете. Мне сегодня снилась какая-то мутота, зато вчера я провел всю ночь в компании Дэвида Боуи. Воистину: «24-hour party», не выходя из дома.

...А утро начинается — такого раньше тоже не бывало — с общесемейной физкультурной зарядки. (Жаль, не на террасе — холодновато все-таки). После чего «БуКа» — Будни Карантина.

И это я еще про электро-укулеле не рассказал.
 
 
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Где там супруги Горбачевы отдыхали во время путча — в Симеизе? Ну, а мы коротаем эпидемию в САМОИЗЕ. В самоизоляции, то бишь.
 
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