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Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

01.04.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

Возле стелы «Минск – город-герой» уже приступили к монтажу трибун на более чем 9 тысяч мест для зрителей. Здесь, напомним, 9 Мая пройдет военный парад. Центральные проспекты украсят праздничными инсталляциями, флагами и тематическими пилонами. На площади Независимости появятся яркие баннеры, плакаты и другие композиции. Разноцветным панно традиционно украсят фасад педагогического университета.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна КПУП «Минскреклама»:
Состоит оно из флажков. Флажки в количестве 8800 штук изготавливаются отдельно по заданному рисунку, и каждый флажок вручную крепится к металлической конструкции.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

Татьяна Калитина, первый заместитель директора КПУП «Минскреклама»:
Основные подготовительные работы завершены. Сейчас только малые формы приводят в соответствие для того, чтобы они были готовы к вывозу в город. Мы уже приступили к монтажу, мы уже увидим на въездных знаках в город Минск символику 9 Мая. И в ближайшее время уже в части наружной рекламы мы увидим тематические плакаты.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

А на Октябрьской площади появится новая конструкция в виде арт-свечи с зарисовками военных действий и знаковых мемориалов. Завершат украшение столицы к 20 апреля.

Люди в материале: Татьяна Бугоркова, Татьяна Калитина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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