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Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возле стелы «Минск – город-герой» уже приступили к монтажу трибун на более чем 9 тысяч мест для зрителей. Здесь, напомним, 9 Мая пройдет военный парад. Центральные проспекты украсят праздничными инсталляциями, флагами и тематическими пилонами. На площади Независимости появятся яркие баннеры, плакаты и другие композиции. Разноцветным панно традиционно украсят фасад педагогического университета.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна КПУП «Минскреклама»:
Татьяна Калитина, первый заместитель директора КПУП «Минскреклама»:
А на Октябрьской площади появится новая конструкция в виде арт-свечи с зарисовками военных действий и знаковых мемориалов. Завершат украшение столицы к 20 апреля.
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Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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