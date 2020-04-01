|
Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!
01.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня человек для удовлетворения своих потребностей использует такое большое количество мобильных приложений, что в них легко запутаться. Значительно упростит в этом плане потребителю жизнь и позволит беспрепятственно пользоваться самыми современными инновациями, собранными воедино, мобильный платежный сервис
Жители пяти белорусских городов –
Никаких контактов с посторонними предметами, будь то наличные деньги, талоны, отсутствие необходимости пробираться через переполненный салон. Просто навел сканер в приложении на своем мобильном устройстве на QR-код в салоне автобуса и электронный билет со всей необходимой информацией тут же появился на экране смартфона. Очень просто и контролеру проверить такой smart-билет. Пассажир сканирует QR-код контролера и опять-таки на экране отображается купленный билет со статусом «Оплачен». В случае, если билет недействителен, соответствующая надпись уведомит и об этом.
Просто и быстро рассчитаться по QR-коду можно не только в общественном транспорте, но и, например, приобрести мебель в фирменном магазине ЗАО «Пинскдрев» или оплатить обед в одном из кафе. Уже сегодня жителям и гостям Пинска доступна такая возможность. Для этого продавец отсканирует QR-код со смартфона и выставит к оплате необходимую сумму. Постепенно мест, где можно оплатить услуги электронными деньгами в городе, станет еще больше.
Чек за оплату заказа в кафе города Пинска
«В Минске с помощью сервиса можно сходить в кино, получить медицинские услуги, купить гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения, автомобиль. Скоро все эти возможности будут доступны и жителям Полесья. Потому что такой способ оплаты выгоден не только потребителям, но и бизнесу. Внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру предприятия требует минимальных затрат. Для приема платежей необходимо всего-навсего подключить используемые компьютерно-кассовые решения либо установить на мобильный телефон приложение Оплати-Бизнес™ и осуществлять расчеты с помощью телефона. Другими словами, собственник бизнеса не несет затраты на покупку или аренду терминального оборудования, а также его обслуживание, – пояснил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Не стоит забывать о том, что с каждого проведенного «классического» платежа при расчете по карточке необходимо выплачивать довольно высокую комиссию за эквайринг. С транзакции, которая пройдет через Оплати-Бизнес™, это будут символические суммы, что позволит существенно сократить расходы».
Заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко
Возможности Оплати™ с каждым днем расширяются. С недавних пор инновационный сервис предполагает «виртуальное» снятие наличных в банкоматах банка. Один из таких – банкомат, расположенный на центральной площади Пинска. Для этого не требуется банковская платежная карточка, только мобильный телефон, которым нужно отсканировать QR-код и получить наличные. Количество банкоматов с данной функцией постепенно будет увеличиваться. Ну а следующим этапом развития сервиса станет возможность пополнения виртуальных кошельков наличными средствами в устройствах самообслуживания.
Снятие наличных денежных средств в банкомате при помощи QR-кода
«Подчеркну, что сервис Оплати™ – не просто способ мгновенно рассчитаться за проезд по QR-коду. Это полноценный электронный кошелек, которым удобно и просто пользоваться в повседневной жизни. Поэтому скачать мобильное приложение стоит не только жителям городов, где мы запускаем оплату по QR-коду в общественном транспорте. Любой гражданин Беларуси будет приятно удивлен возможностями Оплати™, – уточнил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – Расплачиваться в кафе, магазине, переводить деньги друг другу без комиссии, оплачивать услуги, в том числе коммунальные, общаться как в традиционном мессенджере, дарить подарочные сертификаты прямо в чате, создавать групповые кошельки и собирать средства на общие цели. Этот список можно продолжать – сервис предоставляет пользователям очень широкие возможности».
Заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко тестирует систему
В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Жодино, Молодечно, Новополоцке, а также в Гродно и Бресте. Постепенно расширяется и партнерская сеть Оплати™. Здесь вы можете узнать, где еще принимают платежи по
ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by