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Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

01.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня человек для удовлетворения своих потребностей использует такое большое количество мобильных приложений, что в них легко запутаться. Значительно упростит в этом плане потребителю жизнь и позволит беспрепятственно пользоваться самыми современными инновациями, собранными воедино, мобильный платежный сервис Оплати™. Широкие возможности уникального приложения в среду, 1 апреля, продемонстрировали журналистам в Пинске. А начали с покупки smart-билета в общественном транспорте города.

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Оплати™ – экосистема Белинвестбанка, в основе которой лежат электронные деньги и отсутствует привязка к платежной карточке. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Сервис доступен любому жителю страны. Скачать его в App Store или Google Play можно совершенно бесплатно. Пополняется виртуальный кошелек с карточек любых белорусских банков без комиссии, при этом денежные средства зачисляются мгновенно. Получается, для расчетов, в том числе и на проезд в общественном транспорте, теперь достаточно только смартфона.

Жители пяти белорусских городов – Борисова, Гомеля, Витебска, Могилева, Барановичей – уже успели оценить удобства технологии продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте по QR-коду. Сегодня список этих городов пополнил Пинск.

Никаких контактов с посторонними предметами, будь то наличные деньги, талоны, отсутствие необходимости пробираться через переполненный салон. Просто навел сканер в приложении на своем мобильном устройстве на QR-код в салоне автобуса и электронный билет со всей необходимой информацией тут же появился на экране смартфона. Очень просто и контролеру проверить такой smart-билет. Пассажир сканирует QR-код контролера и опять-таки на экране отображается купленный билет со статусом «Оплачен». В случае, если билет недействителен, соответствующая надпись уведомит и об этом.

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Просто и быстро рассчитаться по QR-коду можно не только в общественном транспорте, но и, например, приобрести мебель в фирменном магазине ЗАО «Пинскдрев» или оплатить обед в одном из кафе. Уже сегодня жителям и гостям Пинска доступна такая возможность. Для этого продавец отсканирует QR-код со смартфона и выставит к оплате необходимую сумму. Постепенно мест, где можно оплатить услуги электронными деньгами в городе, станет еще больше.

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Чек за оплату заказа в кафе города Пинска

«В Минске с помощью сервиса можно сходить в кино, получить медицинские услуги, купить гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения, автомобиль. Скоро все эти возможности будут доступны и жителям Полесья. Потому что такой способ оплаты выгоден не только потребителям, но и бизнесу. Внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру предприятия требует минимальных затрат. Для приема платежей необходимо всего-навсего подключить используемые компьютерно-кассовые решения либо установить на мобильный телефон приложение Оплати-Бизнес™ и осуществлять расчеты с помощью телефона. Другими словами, собственник бизнеса не несет затраты на покупку или аренду терминального оборудования, а также его обслуживание, – пояснил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Не стоит забывать о том, что с каждого проведенного «классического» платежа при расчете по карточке необходимо выплачивать довольно высокую комиссию за эквайринг. С транзакции, которая пройдет через Оплати-Бизнес™, это будут символические суммы, что позволит существенно сократить расходы».

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко

Возможности Оплати™ с каждым днем расширяются. С недавних пор инновационный сервис предполагает «виртуальное» снятие наличных в банкоматах банка. Один из таких – банкомат, расположенный на центральной площади Пинска. Для этого не требуется банковская платежная карточка, только мобильный телефон, которым нужно отсканировать QR-код и получить наличные. Количество банкоматов с данной функцией постепенно будет увеличиваться. Ну а следующим этапом развития сервиса станет возможность пополнения виртуальных кошельков наличными средствами в устройствах самообслуживания.

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Снятие наличных денежных средств в банкомате при помощи QR-кода

«Подчеркну, что сервис Оплати™ – не просто способ мгновенно рассчитаться за проезд по QR-коду. Это полноценный электронный кошелек, которым удобно и просто пользоваться в повседневной жизни. Поэтому скачать мобильное приложение стоит не только жителям городов, где мы запускаем оплату по QR-коду в общественном транспорте. Любой гражданин Беларуси будет приятно удивлен возможностями Оплати™, – уточнил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – Расплачиваться в кафе, магазине, переводить деньги друг другу без комиссии, оплачивать услуги, в том числе коммунальные, общаться как в традиционном мессенджере, дарить подарочные сертификаты прямо в чате, создавать групповые кошельки и собирать средства на общие цели. Этот список можно продолжать – сервис предоставляет пользователям очень широкие возможности».

Возможности мобильного платежного сервиса Оплати™ гораздо шире!

Заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко тестирует систему

В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Жодино, Молодечно, Новополоцке, а также в Гродно и Бресте. Постепенно расширяется и партнерская сеть Оплати™. Здесь вы можете узнать, где еще принимают платежи по QR-коду.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Мода на QR. В Пинске мы купили smart-билет на транспорт, сняли наличные в банкомате без карточки и даже выпили кофе! Сегодня человек для удовлетворения своих...
 
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