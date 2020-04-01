Косметолог о лазерных методиках, эпиляции, противопоказаниях и онкологии

Источник материала: ОНТ

Одним из самых последних изобретений в индустрии красоты и ухода за собой являются лазерные аппараты. Однако насколько они действительно нужны, какие проблемы с помощью них можно решить, насколько они вредны и в чём их преимущество по сравнению с другими процедурами? Давайте разбираться вместе с экспертом — врачом-косметологом первой категории Викторией Юрьевной Бритько.







- Лазер — что это? И для чего он используется?

- Если говорить понятным языком, то лазер - это пучок света, который воздействует только на конкретную мишень, так называемый хромофор: воду, меланин или гемоглобин. При работе с лазером врач точно знает, какая волна у излучения и на какой именно хромофор оно воздействует. Нагревание белка лазером приводит к лифтинг-эффекту. Лазер способен разрушать меланин в коже и волосяном фолликуле, за счёт чего происходит устранение гиперпигментации и волос. Главная особенность лазера в том, что во время процедуры его луч практически не рассеивается и попадает чётко в цель, не повреждая окружающие ткани.





- Какие лазерные процедуры существуют в косметологии?

- В косметологии существует достаточно большое количество лазерных процедур. Наиболее популярная - лазерная эпиляция. Лазерный луч разрушает меланин в волосяных фолликулах, благодаря чему количество волос уменьшается на годы. Такая эпиляция очень эффективно воздействует на тёмные волосы. С помощью лазера можно удалить сосудистые изменения на коже лица, туловища и конечностей. Лазер заставляет тепло выделяться внутри сосуда, что вызывает их «запаивание» (мед. склерозирование). Также при помощи лазера можно сделать шлифовку кожи. Она позволяет разгладить мелкие морщины. Применяется при лечении шрамов, растяжек, а также при удалении татуировок.

- Получится ли удалить светлый волос при помощи лазерной эпиляции?

- Лазерная эпиляция не может удалить светлые волосы. Она работает в том случае, если волос имеет меланин. Таким образом, волос должен быть или светло-русым, или тёмным. Тогда результат от лазерной эпиляции будет замечательным.





- За какое время можно достичь идеальной гладкости и как долго держится эффект? Можно ли избавиться от растительности на теле навсегда?

- Считается, что курс лазерной эпиляции – это 8-10 процедур с интервалом в 1-2 месяца. Затем нужно повторять процедуру через несколько лет. На протяжении долгого времени кожа остаётся практически без волосков. Могут вырастать только единичные. К сожалению, избавиться от волос навсегда невозможно. Существуют периоды гормональной перестройки, в процессе которых гормоны могут стимулировать рос волосяных фолликулов.

- Что бы вы посоветовали - лазер или воск/шугаринг? Объясните, почему.

- Воск/шугаринг показан девушкам до 18 лет и обладательницам светлых волосков. С 18 лет при наличии пигмента в волосах от светло-русого до чёрного я рекомендую лазерную эпиляцию. Дело в том, что воск и шугаринг позволяет избавиться от волос лишь на время. А после курса лазерной эпиляции волосы не растут несколько лет. У моих пациенток, которым я проводила лазерную эпиляцию 8-9 лет назад, до сих пор практически не растут волосы после курса. У некоторых через год могут появляться единичные волоски, от которых с лёгкостью можно избавиться. Но, как показывает практика, зачастую кожа остаётся гладкой на долгие годы.





- В чём преимущество лазера над другими процедурами?

- Главный плюс – это чёткая контролируемость воздействия и известный прогноз результатов. К тому же сейчас такие процедуры, как лазерная эпиляция, совершенно безболезненны. Они проводятся на современных лазерных аппаратах. Что касается лазерной шлифовки, то она проводится под местной анестезией. Это позволяет минимизировать болезненные ощущения.





- С какого возраста можно начинать выполнять такие процедуры?

- Лазерные процедуры можно проводить в нашей стране с 18 лет.

- Не могут ли спровоцировать процедуры с использованием лазера развитие онкологических заболеваний?

- Данных о провокации лазером онкологии нет. Дело в том, что Министерство здравоохранения ни в коем случае бы не разрешило проводить процедуры населению аппаратом, который провоцирует онкологию.

- А как же исследование American Physical Society, согласно которому лазерное излучение может разрушать структуру ДНК? Как вы относитесь к этому, учитывая то, что большинство клиенток в лазерной косметологии – это девушки детородного возраста?

- В косметологии не применяются лазеры с такой длиной волны, как указано в исследовании (1350 и 2200 нанометров). Фотолечение, например, захватывает спектр света, 400-1200 нанометров. В косметологии лазера с длиной волны, как указано в исследовании, не существует.

- Способен ли лазерный луч, проходя мимо лимфоузлов, воздействовать на них негативно?

- Лазерный луч не проходит через лимфоузлы, потому что они располагаются гораздо глубже. Процедура лазерной эпиляции или шлифовки повреждает кожу до 1 мм. Поэтому луч с лимфоузлами никаким образом не соприкасается.





- Можно ли делать лазерную эпиляцию (например, в зоне бикини) до родов? Может ли она повредить детородные органы?

- Лазерную эпиляцию можно делать до беременности. Во время беременности данную процедуру никто не проводит, поскольку это является противопоказанием. А лазерная эпиляция не сказывается на детородной функции и на половые органы никакого влияния не оказывает. Ведь лазерный луч проникает на глубину 1-2 мм и повреждает только меланин в волосяном фолликуле.





- Насколько эффективна процедура фотолечения? Мне известно, что она применяется при лечении акне. Но в случае с лазером проблема убирается только снаружи, не внутри. В чём преимущество фотолечения перед традиционной чисткой у косметолога или пилингом?

- Процедура фотолечения не относится к лазерной процедуре. Это процедура широкополосного интенсивного пульсового света. При фотолечении мы воздействуем на пигментные пятна и сосуды. Соответственно, мы лечим гиперпигментацию, постакне. Также у нас есть световые фильтры для акне. Они воздействуют на Propionibacterium acnes, что приводит к уменьшению воспалений и гнойных элементов.

Я соглашусь с тем, что процедура фотолечения не лечит причину акне. Она лишь помогает скрыть последствия от возникновения акне. Механическая чистка, пилинги, фотолечение – это совершенно разные процедуры. Механические чистки помогают убрать закрытые комедоны, пилинги обновляют роговой слой, а фотолечение лечит и осветляет гиперпигментацию, а также убирает сосудистые образования.





- Как правильно выбрать врача и клинику?

- Следует обращаться в медцентры (с медицинской лицензией), в которых работают высококвалифицированные врачи. Я думаю, что пациент не может и не должен разбираться в лазерном оборудовании, т.к он не специалист в данной сфере. Поэтому важно выбрать хорошую клинику и врача, который профессионал в своём деле.

- Какие опасности и осложнения могут таить в себе лазерные процедуры?

- При отсутствии противопоказаний и правильно выбранных режимах работы, а также при соблюдении пациентом рекомендаций врача осложнения сводятся к нулю. Иногда после процедуры наблюдаются покраснения и отёки. Однако такие проявления не относятся к осложнениям, а являются нормальным процессом реабилитации.

- Какие есть противопоказания к выполнению лазерных процедур?

- Этот список достаточно большой. Среди основных – беременность, грудное вскармливание, приём антибиотиков, обострение соматической патологии, герпес в активной фазе, приём некоторых лекарственных препаратов и др.





- Если вы утверждаете, что лазерные процедуры не могут нанести вред детородным органам, поскольку лазерный луч не проникает глубже 1-2 мм, почему тогда беременность упоминается как противопоказание?

- Дело в том, что беременным противопоказаны все аппаратные косметологические методы, так как на них не проводятся исследования о безопасности. Это означает, что все лазерные процедуры на них нельзя проводить.

- Можно ли проводить процедуры с использованием лазером летом?

- Лазерные процедуры, такие как лазерная эпиляция, можно проводить весь год. А вот при лазерной шлифовке доктора ориентируются на пациента, его образ жизни и на количество времени, которое он проводит на солнце. Также необходимо не забывать соблюдать меры профилактики от воздействия солнечных лучей.





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